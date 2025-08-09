Formigli: “De Gea il migliore in A, sono fan di Mandragora. Tridente? La vedo dura”

Il noto giornalista e tifoso viola Corrado Formigli ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della Fiorentina:
Il cuore dice Roberto Baggio. L'unico che i fiorentini non hanno fischiato nonostante sia andato alla Juventus. La Fiorentina che ho amato di più è quella di Gabriel Batistuta, il più grande centravanti che abbia visto giocare. Ma i ricordi mi portano anche a Daniel Bertoni.
Sulla Fiorentina attuale—
De Gea per me è il migliore della A. E' incredibile quel che riesce a fare. Ancora uno dei più bravi al mondo. Il suo asso? Facile dire Moise Kean che spero rinnovi presto il contratto. Mi piace non solo per quel che fa in campo, ma perché è stato sostanzialmente scartato dalla Juve e si è rifatto a Firenze. Ha avuto un passato non semplice e non ha un carattere facile. Ma tecnicamente e fisicamente è pauroso. Fa reparto da solo e senza di lui saremmo finiti.
La squadra—
Manca un centrocampista. Ho molta fiducia in Gudmundsson e Fagioli. Due uomini chiave per la stagione. Sono un fan di Mandragora e mi auguro che resti, amo i generosi. Voglio capire Dzeko a 39 anni. Faccio fatica a capire il tridente con Gud e Kean, la vedo dura. E apprezzo molto Stefano Pioli. Mi piace come persona, pulita, sa trattare. E ha vinto uno scudetto. A Firenze è amato.
Commisso—
Si è messo d'impegno per cercare di vincere qualcosa. Ci crede, vuole costruire continuità. A me brucia ancora la prima finale di Conference persa col West Ham. Italiano è bravo, ma lo maledii per quanto fu estremista.
