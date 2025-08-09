Alla luce delle poche offerte pervenute per i tanti calciatori da piazzare - Ikoné, Kouame, Barak, Brekalo, Infantino e, possibilmente, anche Beltran - Pradè e Goretti utilizzeranno i prossimi giorni per dirimere innanzitutto la questione rinnovi. La priorità va a Moise Kean: la prossima potrebbe essere la settimana buona per un nuovo incontro tra dirigenza ed entourage del calciatore, sul piatto il rinnovo (con adeguamento del contratto), con entrambe le parti che sembrano fiduciose per la buona sortita della trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Corriere dello Sport
Rinnovo Kean: prossima settimana possibile nuovo incontro con la Fiorentina
La prossima settimana l'entourage dell'attaccante dovrebbe incontrarsi con la dirigenza viola per discutere del rinnovo del contratto. C'è fiducia tra le parti
