Manchester in fermento per De Gea: ovazione, Bruno e… Sesko, tutto sulla festa

Old Trafford si prepara a regalare emozioni. Sono oltre 60 mila i biglietti venduti per la sfida di domani che prevede una doppia presentazione: l'arrivo di Sesko e il ritorno di David De Gea

Vittorio Collicelli Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 16:12)

Domani pomeriggio, Old Trafford si prepara ad accogliere una serata ricca di emozioni speciali, non solo per il match tra Manchester United e Fiorentina che chiuderà la tournée inglese dei viola, ma anche per le due cerimonie parallele che si terranno prima del fischio d’inizio.

La prima sarà dedicata a Benjamin Sesko, il nuovo acquisto del Manchester United, atteso con grande entusiasmo dai tifosi che gremiranno le tribune dello storico stadio. La seconda, invece, sarà il momento clou della serata: il ritorno da avversario di David De Gea he, dopo anni di militanza nei Red Devils, ora veste la maglia della Fiorentina.

De Gea, primatista di presenze in maglia United tra i calciatori non britannici, riceverà un’accoglienza da re davanti a circa 60 mila spettatori. La società inglese gli consegnerà inoltre un premio speciale in segno di riconoscimento per la sua lunga e prestigiosa carriera nel club. Sarà Bruno Fernandes, suo amico e ex compagno di squadra, a presentare ufficialmente De Gea, un gesto che sottolinea il forte legame tra i due.

Il portiere viola, ai canali ufficiali dello United, ha descritto con emozione il suo ritorno: «Sto per tornare a casa, sarà una gara speciale». Non sono mancati momenti di leggerezza, come quando ha scherzato con Fernandes: «Hai detto che vuoi segnarmi, ma lo sai che non puoi farlo contro di me. Se ci riuscirai sarà solo perché te l'ho lasciato fare».

Con i 60 mila biglietti ormai sold out, l’atmosfera a Old Trafford sarà carica di passione, ricordi e nuove aspettative. I tifosi assisteranno a uno spettacolo che va oltre il calcio giocato, tra vecchie glorie e nuove promesse, in un contesto che solo uno stadio leggendario come Old Trafford sa offrire.

Domani, dunque, Manchester United-Fiorentina sarà molto più di una semplice amichevole: sarà una celebrazione del calcio, della storia e delle emozioni che solo questo sport sa regalare.