Fischi, offese e insulti: più di 1000 tifosi fuori dal Franchi

A innescare la miccia è stata la quarta sconfitta in casa di questo campionato e una prestazione da encefalogramma piatto da parte di tutti. Nonostante il Franchi si fosse presentato in una versione ancora più lugubre (circa 18mila i presenti, record negativo in questa stagione in A) la squadra era stata accolta da applausi e cori d'appoggio, con qualche fischio solo per Pioli al momento della lettura delle formazioni. Poi è iniziata la partita ed è finita la pazienza: un piano inclinato, una spirale negativa culminata dopo il 90'. «Meritiamo di più», «Se andiamo in B vi facciamo un c**o così» e altri cori che si sono intensificati di minuto in minuto.