Il triplice fischio di Rapuano ha fatto detonare tutto, ma l'odore di polvere da sparo si sentiva anche fuori dal Franchi. «Uscite a mezzanotte» cantano i tifosi alla squadra, che non uscirà a mezzanotte, ma nei prossimi giorni, per la trasferta di Conference a Mainz: è scattato il ritiro al Viola Park, tutti lì fino a data da destinarsi.
Corriere dello Sport
Fischi, offese e insulti: più di 1000 tifosi fuori dal Franchi
A innescare la miccia è stata la quarta sconfitta in casa di questo campionato e una prestazione da encefalogramma piatto da parte di tutti. Nonostante il Franchi si fosse presentato in una versione ancora più lugubre (circa 18mila i presenti, record negativo in questa stagione in A) la squadra era stata accolta da applausi e cori d'appoggio, con qualche fischio solo per Pioli al momento della lettura delle formazioni. Poi è iniziata la partita ed è finita la pazienza: un piano inclinato, una spirale negativa culminata dopo il 90'. «Meritiamo di più», «Se andiamo in B vi facciamo un c**o così» e altri cori che si sono intensificati di minuto in minuto.
Offese anche al ds dimissionario Pradè, ma nell'occhio del ciclone ci è finito soprattutto l’allenatore: «Pioli salta la panchina», il coro arrivato da tutti i lati. Torniamo al triplice fischio di Rapuano: la debole pioggia che batte sul campo è sovrastata da un'altra pioggia, di fischi, con la squadra che osserva la curva fermandosi però a centrocampo, con Pioli rientrato subito nel tunnel. Circa in mille si sono spostati poi all'esterno dell'impianto, lato tribuna monumentale, bersagliando ancora squadra e società di cori e insulti.
È in questo momento che c'è il picco massimo della tensione, con la squadra trincerata negli spogliatoi e la polizia che si concentra davanti ai presenti. Non succede nulla, solo tanta rabbia, la folla si disperde quaranta minuti dopo la fine della gara. Alle 19 il trasferimento verso il Viola Park, inizia il ritiro e continuano le ore di confronto. È la notte più buia dell'era Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.
