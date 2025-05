Udinese-Fiorentina, la probabile formazione: ecco i titolarissimi. Torna Cataldi?

Vincere con l'Udinese e sperare nel "colpaccio" del Lecce contro la Lazio.I piani della Fiorentina sono questi. La speranza di andare per il quarto anno consecutivo in Conference League è viva e concreta, ma per farlo, serve l'incastro giusto. Per questo motivo Raffaele Palladino, che ritrova il gruppo al completo (senza contare le assenza di Zaniolo e Folorunsho) è pronto a mettere in campo la miglior Fiorentina possibile.