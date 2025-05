Fiorentina, i convocati per Udine: out Folorunsho e Zaniolo! Un recupero importante

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati in vista della gara di domani contro l'Udinese, valida per la 38ª giornata di Serie A

Come già anticipato, nonostante il ritorno dalla squalifica, non sarà presente Nicolò Zaniolo. Assente anche Folorunsho, entrambi per noie fisiche a quanto filtra dal Viola Park. Nessun giovane della Primavera è stato chiamato dal tecnico viola per l'ultima gara del campionato, mentre è recuperato Danilo Cataldi dopo l'infortunio di inizio maggio a Siviglia.