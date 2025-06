Fiorentina tra Dzeko e Immobile. Ma ci sono le alternative: “Piace Shpendi”.

La Fiorentina è al lavoro per trovare un vice-Moise Kean, con la speranza di chiudere già in settimana, anche se al momento appare difficile. I nomi principali su cui si concentra la dirigenza sono quelli di Ciro Immobile ed Edin Dzeko, due profili esperti e ben noti. L’idea di puntare su uno dei due è maturata negli ultimi giorni, con la società pronta a rinforzare un reparto offensivo che sarà centrale nel mercato estivo.

Immobile, 35 anni, ha appena concluso una stagione al Besiktas con 19 gol e ha mostrato interesse per il ritorno in Italia. La Fiorentina gli offre un contratto biennale, ma deve fare i conti con la concorrenza del Milan, che propone condizioni simili. In parallelo, i viola tengono d’occhio Dzeko, 39 anni, svincolato dopo l’esperienza al Fenerbahce. L’attaccante bosniaco, considerato più compatibile con il gioco di Pioli, chiede un biennale, mentre la Fiorentina preferirebbe un accordo annuale con opzione per il secondo anno. Nonostante alcune difficoltà, la sensazione è che il nuovo centravanti "di riserva" sarà uno tra questi due.