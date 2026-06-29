Fiorentina, slitta l’arrivo di Viery: visite mediche mercoledì

Viery alla Fiorentina, slitta di pochi giorni l’arrivo in Italia ma l’operazione col Gremio è definita per 15 milioni più bonus.

Slitta di qualche giorno l’arrivo ufficiale di Viery alla Fiorentina. Il difensore brasiliano era atteso in Italia nella giornata di ieri, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non atterrerà prima di domani.

Di conseguenza, anche le visite mediche previste per l’iter di tesseramento sono state rinviate a mercoledì. Un semplice slittamento di tempi che non modifica la sostanza dell’operazione, ormai definita tra i club.

L’affare con il Gremio è stato chiuso sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus, con il club brasiliano che ha accelerato per incassare. Il giocatore è atteso a Firenze per firmare un contratto quinquennale, prima di iniziare la sua nuova avventura in maglia viola.