Fiorentina, serve un’impresa: tre finali per salvare la stagione

"Zero margine d'errore: per sognare serve vincere". L'appello del Corriere dello Sport al mondo Fiorentina

Questione Campionato

Con 59 punti in classifica e tre partite da giocare – trasferta a Venezia, match casalingo con il Bologna dell’ex Italiano e chiusura a Udine – i viola non hanno più margine d’errore. L’obiettivo è chiaro: nove punti, sperando in qualche passo falso delle rivali. Il vantaggio negli scontri diretti con Roma, Lazio e Juventus potrebbe fare la differenza, ma il destino non è solo nelle mani della squadra.