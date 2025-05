Il doppio flop della panchina e il monito di Pradè: siamo pronti ad andare oltre?

"Mi aspettavo di più da chi è entrato, soprattutto da qualcuno" . Torneremo presto su Violanews su queste parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa , ma prima di tutto bisogna puntualizzare che i cambi li decide l'allenatore . E se da una parte abbiamo Richardson (che ha rischiato di regalare la finale al Betis ben prima dei supplementari), Beltran, Parisi, Colpani e Zaniolo , dall'altra ecco Ruibal ed Ezzalzouli, che hanno confezionato con l'aiuto del solito Antony la prima finale europea della storia dei verdiblancos. Pellegrini ne sa una più del Diavolo e Palladino ha solo 41 anni, ma tant'è. La scelta della Fiorentina di confermare l'allenatore, ora più che mai, può attirare critiche . Noi di VN il nostro commento lo abbiamo già pubblicato e manteniamo la linea: è una scelta di programmazione, da società seria. Tanto più che basteranno due punti su nove nelle ultime tre partite per migliorare il totale dell'anno scorso in classifica; ma nessuno pensi che l'attivazione dell'opzione fino al 2027 da parte della Fiorentina sia un bomba libera tutti per Palladino e i suoi, perché Pradè è stato chiaro: "Siamo obbligati a fare 9 punti in campionato" .

Perché? Perché dopo tre anni di Europa, rimanere senza giocare il giovedì (avevamo anche accarezzato l'idea di farlo anche il martedì e il mercoledì a un certo punto) potrebbe essere un duro colpo. Non per forza una tragedia: l'Atalanta è rimasta fuori dalle coppe europee per una stagione, quando la Fiorentina del primo Italiano l'ha estromessa nel 2021/22, eppure è riuscita a sfruttare l'assenza delle coppe per un ritorno prontissimo l'anno successivo, preludio alla festa dell'Europa League 2023/24. Che sia questo che ha visto la società viola nel futuro di Palladino? Difficile dirlo adesso. Quel che è certo è che il doppio flop della panchina, quello che si è materializzato nel concreto con i cambi poco incisivi e quello che rischia di materializzarsi idealmente senza qualificazione europea con la rosa più forte dell'era Commisso, farà ancora male per un po'. Chiediamoci, chiedetevi: pronti ad andare oltre? La Fiorentina, come ha dimostrato, lo è già da un paio di giorni.