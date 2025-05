Pradè: “Adesso bisogna capire una cosa. Nei supplementari non si è giocato”

"Per noi è un grande dispiacere, l'avevamo rimessa in carreggiata, eravamo in partita. Poi c'è stato quel rinvio, e da li praticamente non si è più giocato, e la partita è finita così. Ci tenevamo tantissimo, la squadra ha dato tutto, era un sogno fare la terza finale, e adesso buttiamoci sul campionato, sperando che la squadra reagisca, dobbiamo essere bravi a tirarci su di morale. Facciamo i complimenti all'avversario, vincere contro di noi non è facile, potevamo pure fare il 3-1. Dopo poi può succedere di tutto, se avessimo segnato noi sarebbe stata la stessa partita che hanno fatto loro. Nel secondo tempo supplementare saranno stati giocati 6-7 minuti, anche il recupero era poco"