“Da qualcuno mi aspettavo di più”: a chi si riferiva Raffaele Palladino?

"I cambi? Non è facile, mi aspettavo qualcosa in più. Soprattutto da qualcuno."Così Raffaele Palladino ha commentato le sostituzioni che, per molti, sono state determinanti in negativo nella sfida tra Fiorentina e Betis. Folorunsho per Fagioli, Parisi per Gosens, Zaniolo per Pongracic, Richardson per Adli, Colpani per Dodò e Beltran per Gudmundsson: questi i cambi effettuati ieri. Viene quindi spontaneo chiedersi: a chi si riferiva esattamente Palladino?