Il futuro del settore giovanile della Fiorentina è ancora tutto da definire, con diverse panchine ancora senza un allenatore in vista della prossima stagione. L'incognita principale riguarda la Primavera, che dovrà sostituire Daniele Galloppa: nelle ultime settimane sono sfumate le ipotesi che portavano a Marco Parolo, Alessandro Diamanti e Leonardo Bonucci, mentre resta in piedi la candidatura di Manuel Pasqual, attualmente commissario tecnico dell'Under-16 azzurra.
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Fiorentina Primavera, ma non solo. Nazione: “Il rebus delle panchine”
Anche nelle altre categorie del vivaio sono ancora molte le decisioni da prendere. Gli unici tecnici destinati a proseguire il proprio percorso sembrano essere Matia Balestracci ed Enrico Cristiani, promossi rispettivamente alla guida dell'Under-16 e dell'Under-17. Per l'Under-15 prende quota il nome di Fabio Zaza, reduce dall'esperienza al Bologna, mentre Marco Capparella resta tra i candidati per la panchina della Primavera.
L'incertezza sta rallentando anche l'organizzazione della nuova stagione. Molti giovani calciatori e le loro famiglie, infatti, non hanno ancora ricevuto indicazioni ufficiali sulle date d'inizio della preparazione estiva al Viola Park, una situazione considerata piuttosto insolita a questo punto dell'estate. Lo scrive la Nazione.
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