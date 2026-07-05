Fiorentina Primavera, ma non solo. Nazione: “Il rebus delle panchine”

Il futuro del settore giovanile della Fiorentina è ancora tutto da definire, con diverse panchine ancora senza un allenatore in vista della prossima stagione

Il futuro del settore giovanile della Fiorentina è ancora tutto da definire, con diverse panchine ancora senza un allenatore in vista della prossima stagione. L'incognita principale riguarda la Primavera, che dovrà sostituire Daniele Galloppa: nelle ultime settimane sono sfumate le ipotesi che portavano a Marco Parolo, Alessandro Diamanti e Leonardo Bonucci, mentre resta in piedi la candidatura di Manuel Pasqual, attualmente commissario tecnico dell'Under-16 azzurra.