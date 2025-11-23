Fiorentina, ora il calendario si infittisce: Gosens torna con i greci?

La Fiorentina non si ferma

Redazione VN 23 novembre - 07:38

La sfida con la Juventus ha inaugurato un mese decisivo per la Fiorentina, attesa da otto partite tra campionato e Conference League in soli trenta giorni. Questo ciclo serrato, con un match ogni tre giorni e mezzo, permetterà di capire molto del destino dei viola sia in Serie A — dove occorre risalire la classifica — sia in Europa, dove è fondamentale rientrare tra le prime otto del girone unico per evitare gli spareggi di febbraio.

La settimana che si apre sarà già cruciale: giovedì il Franchi ospiterà l’Aek Atene per la quarta giornata della “fase campionato” di Conference, mentre domenica la squadra sarà impegnata a Bergamo contro l’Atalanta dell’ex Palladino. Due partite delicate che potrebbero indirizzare sia il percorso europeo sia la rincorsa in campionato.

Per Vanoli si tratta anche di un test personale: il tecnico, pur avendo esperienza internazionale con l’Under 19 e anni di lavoro accanto a Conte, non ha mai affrontato un impegno europeo da primo allenatore né una gestione continuativa del doppio impegno settimanale. La rotazione delle energie sarà quindi fondamentale, e una buona notizia arriva da Gosens, che dovrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina nella gara contro i greci. Lo scrive la Nazione.