Fiorentina, non solo Valdepenas. Nazione: “Piace anche Holm del Bologna”

Da qualche ora è tornato a circolare anche il nome di Holm, esterno da tenere nel mazzo dei candidati

Intanto ha ricominciato a muoversi il mercato degli esterni bassi di difesa. La Fiorentina è segnalata con forza su Víctor Valdepeñas, terzino sinistro classe 2006 in uscita dal Real Madrid.

Valutazione intorno ai 5 milioni. È stato proposto a tanti (Bologna, Milan), con i Blancos che manterrebbero però una sorta di controllo in stile Como-Nico Paz.

Da qualche ora è tornato a circolare anche il nome di Holm, esterno da tenere nel mazzo dei candidati, dove rimangono sempre Oso, Juanlu Sanchez, Belghali, Joao Mario e, sullo sfondo, i sogni Ruggeri e Udogie. Tanti i tavoli aperti da Paratici, che poi stringerà il cerchio. Lo scrive la Nazione.