Fiorentina-Juventus, entusiasmo ai botteghini. Nazione: “Vicino il sold out”

La Nazione sui biglietti venduti

Redazione VN 19 novembre - 07:24

Prosegue la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus, con il dato aggiornato che ha raggiunto quota 19.000 spettatori, tra i circa 13.000 abbonati e oltre 6.000 tagliandi venduti. Nonostante i lavori in corso al Franchi e il momento complicato della squadra, si prospetta un clima molto caldo per il big match di sabato.

La società spera di superare presto quota 20.000 presenze e di avvicinarsi al primo sold out stagionale, finora mai raggiunto proprio a causa delle difficoltà della squadra, che hanno spesso frenato l’afflusso del pubblico. L’interesse per la sfida con i bianconeri, però, sta riportando entusiasmo e movimento ai botteghini.

La Curva Ferrovia è già sold out e potrebbe preparare una coreografia nonostante la situazione delicata, così come entrambi i parterre sono esauriti. Restano disponibili solo alcuni posti in Maratona e soprattutto in tribuna coperta, mentre il settore ospiti è completamente esaurito da giorni. Lo scrive la Nazione.