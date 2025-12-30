Fiorentina, incubo palle inattive: la difesa è diventata un problema

Il Corriere Fiorentino sulla difesa viola

Redazione VN 30 dicembre - 07:38

La Fiorentina vive da settimane una vera emergenza difensiva, certificata da numeri allarmanti. I 28 gol subiti in 17 giornate la collocano tra le peggiori difese del campionato, un dato storicamente preoccupante in ottica salvezza. Nonostante i cambi in panchina, di modulo e di interpreti, la sostanza non è cambiata: con Pioli prima e Vanoli poi, la media dei gol incassati è rimasta alta e la solidità difensiva non è mai stata trovata.

Il problema è evidente anche nella continuità negativa: l’ultima gara senza subire reti risale al 28 settembre e da allora sono arrivate dodici partite consecutive con almeno un gol al passivo. Il confronto con la scorsa stagione è impietoso, con molti meno clean sheet e una tenuta difensiva nettamente peggiorata. A pesare sono soprattutto l’approccio ai due tempi e la gestione dei finali: una percentuale elevata di reti arriva nei primi 15 minuti o subito dopo l’intervallo, oltre a gol decisivi subiti nei recuperi che hanno già fatto perdere punti pesanti.

A completare il quadro ci sono i dati su palle inattive, tiri concessi e qualità delle occasioni avversarie. La Fiorentina subisce molto da calci piazzati, concede tanti tiri nello specchio e registra uno dei peggiori valori di xG concessi del campionato. Anche le statistiche su distanza media dei tiri e percentuale di parate raccontano di una squadra che soffre strutturalmente. Numeri chiari, che coinvolgono l’intero collettivo e rendono questa stagione, soprattutto sul piano difensivo, sempre più simile a un incubo. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.