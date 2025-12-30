Delusione totale: altra domenica di passione per i tifosi della Fiorentina

La rabbia dei tifosi della Fiorentina

Redazione VN 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 07:12)

La sconfitta di sabato al Tardini ha lasciato nella tifoseria viola un mix di delusione e rabbia. I 3.500 tifosi presenti a Parma si sono sentiti traditi, soprattutto dopo aver sperato che la Fiorentina avesse finalmente intrapreso la strada giusta. Questo sentimento di amarezza è oggi prevalente tra i sostenitori gigliati, anche se non manca la volontà di continuare a stare vicino alla squadra.

Il tifo organizzato non intende mollare e sta valutando nuove iniziative per provare a scuotere il gruppo guidato da Vanoli, ritenuto il principale responsabile del momento negativo. Qualche contestazione ha coinvolto anche il presidente Commisso, ma l’idea diffusa è che l’organico allestito abbia comunque i mezzi per salvarsi. Contro la Cremonese, domenica al Franchi, si preannuncia un altro pomeriggio teso, con un sostegno garantito “solo per la maglia”, in attesa di segnali concreti dal campo.

Nonostante sconforto e delusione accompagnino l’intera stagione, la risposta del pubblico resta significativa. Al momento sono attesi circa 16.000 spettatori, con la possibilità di superare quota 20.000 nei prossimi giorni. La speranza è che la svolta possa arrivare già contro la Cremonese e poi nelle sfide più impegnative, a partire da quella contro il Milan dell’11 gennaio. Una stagione complicata, ma la fiammella della speranza, nel cuore dei tifosi, non si è ancora spenta. Lo scrive La Nazione.