Operazione Cremonese vuol dire operazione salvezza, perché la rincorsa verso il traguardo che ora è lontanissimo passa inderogabilmente da una vittoria domenica contro i grigiorossi: e i tifosi viola si augurano che questo si sia messo in testa il gruppo di Vanoli, ieri alla ripresa degli allenamenti dopo la domenica di riposo.
Corriere dello Sport
CorSport: “Confronto Vanoli-giocatori al VP”. Fazzini e Pablo Marì ancora out
Una prima seduta settimanale che ha avuto come prologo la consueta chiacchierata/confronto per capire le cause della nuova sconfitta (addirittura la tredicesima dall’inizio della stagione, la decima in campionato) e individuarne i rimedi. Solita chiacchierata e soliti discorsi che ormai si ripetono da tre mesi e mezzo (13 settembre, Fiorentina-Napoli 1-3 e primo stop assoluto, ma nessuno s’immaginava ciò che sarebbe accaduto in seguito) e che evidentemente non hanno ancora prodotto la soluzione tanto attesa.
Poi, tutti in campo, per alternare la parte atletica a quella tecnico-tattica e così sarà fino alla rifinitura di sabato, quando le scelte di Vanoli diventeranno la formazione anti-Cremonese. Tutti tranne Pablo Marí e Fazzini che continuano a svolgere un programma personalizzato per recuperare dagli infortuni (lesione al polpaccio e problema alla caviglia rispettivamente): ad oggi sono ancora fuori dai convocati. Lo scrive il Corriere dello Sport.
