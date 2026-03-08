Fiorentina, ennesima ultima spiaggia. Tuttosport: “Ancora poche occasioni”

Poche chiacchiere o congetture: Fiorentina-Parma è l'ennesima gara cruciale di una stagione tormentata. Ogni giornata sa praticamente di ultima spiaggia per la formazione di Paolo Vanoli, che cerca riscatto e ripartenza contro ogni avversario. I viola vengono da due sconfitte pesanti fra Europa e campionato e in cui c'è davvero poco da salvare. Errori di tutti, classifica pericolante e ancora poche occasioni per riprendere in mano il proprio destino.

E il dubbio Kean

In più, c'è da fare i conti - scrive Tuttosport - con la grana Kean: l'attaccante continua a convivere con non pochi problemi fisici a caviglia e tibia. Oggi il provino decisivo proprio prima della gara, ma pare quasi impossibile poterlo vedere al fischio d'inizio in campo. Più facile che sia in panchina con Piccoli titolare e a caccia del primo gol al Franchi in A. Si chiede di più anche a Gudmundsson, ai rientranti Dodo e Gosens e a tutti. È davvero la gara da non sbagliare.