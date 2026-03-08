Repubblica: “Piccoli, tocca a te. Al Parma ha già fatto male più di una volta”

Tocca a Roberto Piccoli affrontare il Parma, in una gara che l'attaccante "sente" particolarmente. (RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI) Non tanto per personali rivincite o preferenze, quanto - come spiega Repubblica - perché contro i ducali ha già segnato due gol in carriera, tanti quanti sono quelli segnati quest'anno in campionato con la maglia della Fiorentina. Sarà probabilmente lui a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco di Vanoli visto che Kean non è al meglio e non ha ancora smaltito del tutto il dolore che lo accompagna. In attesa della Conference, quindi, Piccoli dovrà dire la sua anche in campionato.