Repubblica: “Piccoli, tocca a te. Al Parma ha già fatto male più di una volta”

Tocca a Roberto Piccoli affrontare il Parma, in una gara che l'attaccante "sente" particolarmente. (RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI) Non tanto per personali rivincite o preferenze, quanto - come spiega Repubblica - perché contro i ducali ha già segnato due gol in carriera, tanti quanti sono quelli segnati quest'anno in campionato con la maglia della Fiorentina. Sarà probabilmente lui a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco di Vanoli visto che Kean non è al meglio e non ha ancora smaltito del tutto il dolore che lo accompagna. In attesa della Conference, quindi, Piccoli dovrà dire la sua anche in campionato.
Incrementare il bottino—
L'ex Cagliari ad oggi viaggia a quota 5 gol totali in stagione (uno con i sardi) in 30 gare, trovandosi in mano una media non eccezionale avendo però anche giocato poche volte tutte le partite. Senza Kean si è però sempre fatto trovare pronto anche per pochi minuti e ora dovrà fare un bel lavoro contro il Parma: i crociati hanno incassato 32 reti, ben 10 in meno dei viola e appena 2 nelle ultime quattro. Visto lo 0-1 dell'andata, oggi si cerca riscatto. Piccoli dovrebbe avere in sui supporto Harrison e Gudmundsson, nella speranza che a gara in corso possa entrare anche Kean a dare manforte.
