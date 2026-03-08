È un'altra domenica col fiato sospeso per i tifosi viola, che sperano finalmente di abbandonare le posizioni pericolanti di classifica e avvicinarsi finalmente alle zone tranquille. Lo scontro diretto fra Cremonese e Lecce ma anche il Genoa contro la Roma sono una ghiotta opportunità per la Fiorentina che affronta il Parma,: una gara che vale tanto per evitare la B. Come scrive Repubblica, vincere serve per gli stessi viola ma anche per la classifica. È di fatto un'occasione giusta per guadagnare punti sulle dirette concorrenti in attesa del prossimo scontro proprio con i grigiorossi. (RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI)
Repubblica: "Fiorentina, ci siamo. Paratici ha parlato a squadra e allenatore"
Repubblica: “Fiorentina, ci siamo. Paratici ha parlato a squadra e allenatore”
La Fiorentina cerca i 3 punti contro il Parma in casa approfittando del calendario delle altre. In settimana ha parlato alla squadra Paratici
Sono tutti sotto osservazione. Il DS Paratici ha parlato con la squadra in settimana e con il tecnico, invitando tutti a una assunzione di responsabilità diversa, sia per la maglia che per i compagni. Un richiamo all'unità e all'unione in un momento cruciale per la stagione. Al Franchi arriverà un Parma più "tranquillo" e in questo senso le motivazioni potrebbero fare la differenza, anche se i ducali sono bravi a chiudere gli spazi e molto compatti. E anche all'andata, infatti, fu tutto meno che semplice. Ma al di là dei temi tattici, serviranno le giuste corde mentali e comportamentali per dimenticare definitivamente il crash di Udine. Insomma, vincere fa davvero bene a tutti.
