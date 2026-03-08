Repubblica: “Fiorentina, ci siamo. Paratici ha parlato a squadra e allenatore”

È un'altra domenica col fiato sospeso per i tifosi viola, che sperano finalmente di abbandonare le posizioni pericolanti di classifica e avvicinarsi finalmente alle zone tranquille. Lo scontro diretto fra Cremonese e Lecce ma anche il Genoa contro la Roma sono una ghiotta opportunità per la Fiorentina che affronta il Parma,: una gara che vale tanto per evitare la B. Come scrive Repubblica, vincere serve per gli stessi viola ma anche per la classifica . È di fatto un'occasione giusta per guadagnare punti sulle dirette concorrenti in attesa del prossimo scontro proprio con i grigiorossi. (RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI)

La ricetta

Sono tutti sotto osservazione. Il DS Paratici ha parlato con la squadra in settimana e con il tecnico, invitando tutti a una assunzione di responsabilità diversa, sia per la maglia che per i compagni. Un richiamo all'unità e all'unione in un momento cruciale per la stagione. Al Franchi arriverà un Parma più "tranquillo" e in questo senso le motivazioni potrebbero fare la differenza, anche se i ducali sono bravi a chiudere gli spazi e molto compatti. E anche all'andata, infatti, fu tutto meno che semplice. Ma al di là dei temi tattici, serviranno le giuste corde mentali e comportamentali per dimenticare definitivamente il crash di Udine. Insomma, vincere fa davvero bene a tutti.