Fiorentina e il nuovo allenatore, Nazione: “Tutti i nomi impossibili di Paratici”

I nomi sono quelli di Maresca e di Farioli. Profili che definire intriganti è quasi superfluo. E poi stiamo parlando di due tecnici che oltre ad avere un mercato importantissimo, hanno anche ambizioni che oggettivamente possono spingersi più avanti dalla programmazione di una Fiorentina che dovrà ripartire da una stagione di rilancio e riscatto comunque tutta de interpretare.