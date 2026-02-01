Fiorentina, domani riposo. E Giuseppe Commisso torna in America

Archiviata la trasferta di Napoli, la Fiorentina è rientrata a Firenze nella tarda serata di ieri e ha subito ripreso a lavorare al Viola Park. L’obiettivo è smaltire le fatiche del Maradona e iniziare la preparazione della sfida di sabato al Franchi contro il Torino (ore 20:45), che si profila come uno scontro diretto fondamentale per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

L’allenamento odierno sarà di scarico per chi ha giocato e più intenso per gli altri, mentre domani la squadra avrà 24 ore di riposo completo, prima di riprendere le sedute martedì mattina. Intanto, tra oggi e domani, il presidente Giuseppe Commisso, insieme alla madre Catherine e alla famiglia, farà rientro negli Stati Uniti. Lo scrive la Nazione.