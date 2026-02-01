Archiviata la trasferta di Napoli, la Fiorentina è rientrata a Firenze nella tarda serata di ieri e ha subito ripreso a lavorare al Viola Park. L’obiettivo è smaltire le fatiche del Maradona e iniziare la preparazione della sfida di sabato al Franchi contro il Torino (ore 20:45), che si profila come uno scontro diretto fondamentale per allontanarsi dalle zone basse della classifica.
La Nazione
Fiorentina, domani riposo. E Giuseppe Commisso torna in America
Paolo Vanoli può contare nuovamente su quasi tutta la rosa grazie ai recuperi last-minute di Piccoli e Kean, con la sola eccezione di Lamptey, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio al crociato. Proprio su Kean si concentrano le maggiori attenzioni: dopo la panchina iniziale contro il Napoli, la gara col Torino potrebbe segnare il suo ritorno da titolare, in un momento chiave della corsa salvezza.
L’allenamento odierno sarà di scarico per chi ha giocato e più intenso per gli altri, mentre domani la squadra avrà 24 ore di riposo completo, prima di riprendere le sedute martedì mattina. Intanto, tra oggi e domani, il presidente Giuseppe Commisso, insieme alla madre Catherine e alla famiglia, farà rientro negli Stati Uniti. Lo scrive la Nazione.
