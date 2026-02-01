Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Offerta viola per Rugani, ma la Juventus non scende a patti”

Corriere dello Sport

CorSport: “Offerta viola per Rugani, ma la Juventus non scende a patti”

CorSport: “Offerta viola per Rugani, ma la Juventus non scende a patti” - immagine 1
Fiorentina su Rugani
Redazione VN

La Fiorentina ci prova per Daniele Rugani. La priorità dei viola è di inserire un nuovo difensore centrale, per questo tra i nomi last minute è emerso quello del classe 1994 juventino.

Paratici e Goretti lo hanno chiesto in prestito secco, mentre i bianconeri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto per chiudere questa operazione di mercato.

 Il tempo stringe e la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi solo alle condizioni del club piemontese, che non sembra intenzionato a scendere a patti. L’interesse dei viola per Rugani c’è da tempo, ma andrà necessariamente superato lo scoglio della formula. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Fiorentina, altro no? CorFio: “Rugani non entusiasta del passaggio a Firenze”
Nazione: “La strategia di Paratici per Dragusin. Il piano B gioca con Spalletti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA