Fiorentina, altro no? CorFio: “Rugani non entusiasta del passaggio a Firenze”

Il problema è che certi profili difficilmente si spostano e gennaio, a maggior ragione in prestito e per trasferirsi in una squadra coinvolta fino al collo nella lotta per non retrocedere. Le prime scelte erano Dragusin (Tottenham) e Disasi (Chelsea) me entrambi hanno gentilmente declinato le proposte arrivate da Firenze. Eppure, almeno per il primo, qualche piccolo spiraglio resta aperto e Fabio Paratici farà di tutto per spalancarlo. Qualora non si concretizzasse niente di meglio allora l’ex Genoa potrebbe infatti anche cambiare idea. La Fiorentina insomma ci proverà fino all’ultimo ma nel frattempo, ovviamente, non può non considerare le alternative.