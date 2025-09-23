Fiorentina, dati preoccupanti: dalla difesa all’inutilità di Piccoli accanto a Kean

La Gazzetta dello Sport analizza alcuni dati in casa Fiorentina. Specchio di una situazione a dir poco preoccupante. L'attacco non segna e per adesso solo Mandragora e Ranieri hanno trovato la via del gol:
Ma preoccupano alcuni dati: un solo tiro nello specchio, il gol di Mandragora, l'insostenibile inutilità di Piccoli accanto a un Kean che non vede un pallone e quando ha una minima occasione calcia senza la mira che aveva nella passata stagione. Infatti è ancora a secco. Difesa distratta sulle palle inattive. Il pareggio del Como nasce da una punizione lontana tagliata bene dal solito Nico Paz ma in cui Ranieri e Gosens non sono attenti. Il gol della vittoria arriva da un errore di lettura di Pongracic sull'uno contro uno di Addai. Il centrocampo non trova padroni. E qui sta la confusione. Pioli, da agosto, ha proposto più sistemi di gioco, sempre con la difesa a tre, ma per vincere la gara col Como (già dominatore al Franchi a febbraio) ha virato sulla difesa a quattro e il 4-4-2. In cui ha creduto anche a partita in corso e col Como che ormai aveva schiacciato i padroni di casa. «Non ho mai pensato di cambiare modulo».
