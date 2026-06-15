La Fiorentina si prepara a inserire una nuova figura nell’organigramma del Viola Park. Come riporta La Nazione, è ormai in via di definizione l’arrivo di Paolo Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, destinato a ricoprire un ruolo strategico nella gestione operativa del centro sportivo di Bagno a Ripoli.
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Fiorentina, arriva Morganti: nuovo manager operativo per il Viola Park
Paolo Morganti verso l’ingresso nella Fiorentina: ruolo strategico nella gestione del Viola Park
Per la firma ufficiale sarà necessario attendere ancora qualche giorno, in particolare il rientro dagli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e del direttore sportivo Fabio Paratici, attesi in Italia tra stasera e domani.
Non si tratterà di un volto completamente nuovo per il Viola Park: Morganti aveva già visitato la struttura nel luglio 2023, in occasione dell’amichevole a porte chiuse tra Fiorentina e Catanzaro, avendo così modo di conoscere in anticipo il centro sportivo che ora sarà chiamato a gestire.
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