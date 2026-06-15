Fiorentina, arriva Morganti: nuovo manager operativo per il Viola Park

Per la firma ufficiale sarà necessario attendere ancora qualche giorno, in particolare il rientro dagli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e del direttore sportivo Fabio Paratici, attesi in Italia tra stasera e domani.

Non si tratterà di un volto completamente nuovo per il Viola Park: Morganti aveva già visitato la struttura nel luglio 2023, in occasione dell’amichevole a porte chiuse tra Fiorentina e Catanzaro, avendo così modo di conoscere in anticipo il centro sportivo che ora sarà chiamato a gestire.