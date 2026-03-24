Fiorentina, 3 giorni di riposo. Nazione: “I complimenti di Vanoli per un dettaglio”

Parola d'ordine riposo. Non potrebbe essere altrimenti per la Fiorentina, reduce dal bel pareggio ottenuto in rimonta contro l'Inter. Paolo Vanoli ha fatto i complimenti a tutti per la gestione del tour de force di marzo. Alla squadra, certo, ma anche ai propri collaboratori: dallo staff tecnico a quello medico.

Esperienza accumulata, anche in vista della ripresa della stagione quando la Fiorentina si troverà davanti alle medesime difficoltà (sei partite in ventidue giorni). Cosi Vanoli ha deciso intanto di far riposare i suoi ragazzi, tutti tranne i cinque calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Kean, Ndour, Comuzzo, Pongracic e Balbo).