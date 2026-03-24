La prestazione di Nicolò Fagioli contro l'Interha lasciato tutti senza parole. Un giocatore completo che si è preso per mano tutta la Fiorentina. E adesso, c'è chi fa paragoni pesanti, come scritto dal Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa “Ma questo è Antognoni”. Fagioli e i paragoni pesanti nella notte del Franchi
Corriere dello Sport
“Ma questo è Antognoni”. Fagioli e i paragoni pesanti nella notte del Franchi
Paragoni pesanti per il centrocampista viola
Che calciatore! E di certo non è la prima volta per Nicolò Fagioli, anche se domenica sera era troppo lontano, cioè era lì dove doveva essere per farselo dire, e non gli sono arrivati i commenti entusiastici dei tifosi viola, ma anche di chi osservatore neutrale vedeva e giudicava con occhio più distaccato il gioco in campo. E non poteva non essere colpito dalla facilità di palleggio, dal pensiero più veloce dei piedi, dai lanci illuminanti (lo schema Fagioli per Kean è quello che funziona meglio in avvicinamento all’area avversaria), dalla naturalezza nel colpire il pallone con precisione uguale all’eleganza del centrocampista piacentino. «Ma questo è Antognoni». E detto al Franchi (fu Comunale) mette i brividi a chi ha più di cinquant’anni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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