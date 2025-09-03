La Fiorentina di Stefano Pioli ripartiva con due certezze, Dodò e Gosens. Anche se il brasiliano sembrava potesse partire, non ci sono mai state possibilità concrete. L'ex giocatore dello Shakhtar è rimasto a Firenze, ed assieme al tedesco rappresenta il motore della Fiorentina. Lo si è visto nella scorsa stagione, la sua assenza ha pesato moltissimi, soprattutto dopo la cessione di Michael Kayode. Una falla che andava tappata in ogni modo, come poi la società ha effettivamente fatto
Finalmente Dodò ha un vice. Lamptey e un buco che andava tappato
Tariq Lamptey darà finalmemte un'alternativa di buon livello a Dodò. Il ghanese ha lasciato il Brighton dopo 5 anni
Ecco Lamptey—
Per questo è arrivato Tariq Lamptey, come scritto dal Corriere dello Sport. Il Brighton, a causa della concorrenza, rappresentata dai vari Wiffer, Veltman e Kadioglu, ha ceduto il ragazzo. Il suo contratto scadeva nel 2026, e la Fiorentina lo ha pagato 6 milioni. Un profilo similissimo a quello di Dodò, con un primo passo fulminante, ed un'ottima capacità nel dribbling. Adesso Pioli ha le fasce coperte, per una stagione che si preannuncia molto lunga.
