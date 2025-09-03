Finalmente Dodò ha un vice. Lamptey e un buco che andava tappato

La Fiorentina di Stefano Pioli ripartiva con due certezze, Dodò e Gosens. Anche se il brasiliano sembrava potesse partire, non ci sono mai state possibilità concrete. L'ex giocatore dello Shakhtar è rimasto a Firenze, ed assieme al tedesco rappresenta il motore della Fiorentina. Lo si è visto nella scorsa stagione, la sua assenza ha pesato moltissimi, soprattutto dopo la cessione di Michael Kayode. Una falla che andava tappata in ogni modo, come poi la società ha effettivamente fatto