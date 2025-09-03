Quante idee per Pioli: 4 “intoccabili”, gli altri si giocano il posto

La Fiorentina che esce dal mercato estivo è "più completa, più forte e con maggiore qualità, con cambi utili per ogni ruolo". Lo scrive La Gazzetta Dello Sport, che sottolinea la buona qualità degli interpreti che Pioli chiedeva per pensare in grande. Il tecnico ha variato diversi moduli a inizio stagione: 3-5-2, 3-5-1-1 con Gudmundsson dietro a Kean, poi il 3-4-1-2. Vero, è arrivato un 3-2 risicato e due pari in campionato, ma la squadra è ancora in rodaggio e a caccia delle giuste soluzioni. E soprattutto in mezzo servirà fare le scelte giuste.