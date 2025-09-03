La Fiorentina che esce dal mercato estivo è "più completa, più forte e con maggiore qualità, con cambi utili per ogni ruolo". Lo scrive La Gazzetta Dello Sport, che sottolinea la buona qualità degli interpreti che Pioli chiedeva per pensare in grande. Il tecnico ha variato diversi moduli a inizio stagione: 3-5-2, 3-5-1-1 con Gudmundsson dietro a Kean, poi il 3-4-1-2. Vero, è arrivato un 3-2 risicato e due pari in campionato, ma la squadra è ancora in rodaggio e a caccia delle giuste soluzioni. E soprattutto in mezzo servirà fare le scelte giuste.
Quante idee per Pioli: 4 "intoccabili", gli altri si giocano il posto
Da oggi Pioli cercherà le soluzioni sfruttando la sosta e senza i Nazionali. Inizierà a testare Nicolussi Caviglia, fortemente voluto: un play abile a dettare i tempi, ad aprire il gioco e che sa pure dire la sua sui calci piazzati. Con Mandragora e Fagioli potrebbe essere una mediana tutta italiana. Le altre certezze sono De Gea fra i pali, Pongracic, Dodo e Gosens, gli altri dovranno sudare di più. Il quotidiano fa i nomi di Gudmundsson e Fazzini che scalpitano sulla trequarti, Söhm e Ndour a caccia di gloria, Viti in difesa potrebbe giocarsi una chance.
