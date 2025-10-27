Fiesole contro Pioli, squadra e società. Nazione: “La pazienza è finita”

La Nazione sulla contestazione del Franchi

Redazione VN 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 08:16)

La Fiorentina evita la sconfitta grazie al rigore di Kean, ma il pareggio non basta a placare la rabbia di un Franchi in piena contestazione. Il 2-2 con il Bologna, arrivato dopo una prestazione altalenante e il rischio di subire addirittura un terzo gol poi annullato, non cancella la delusione per un’altra prova opaca davanti ai propri tifosi. Il pubblico viola, stanco di risultati deludenti e di un gioco inconsistente, ha espresso apertamente il proprio malcontento, indirizzando cori e fischi verso squadra, allenatore e dirigenza.

La curva Fiesole ha guidato la protesta con cori inequivocabili come “Se andiamo in B vi facciamo un c*** così” e “Solo per la maglia”, manifestando una fedeltà incrollabile ai colori viola ma anche una richiesta precisa: vedere finalmente impegno, orgoglio e risultati concreti sul campo. La tifoseria, pur legata alla squadra, pretende una reazione immediata e non tollera più prestazioni sottotono o atteggiamenti rinunciatari.

Neppure il tecnico Pioli è uscito indenne dalle critiche: i fischi e i segni di distacco dalla tribuna testimoniano come la fiducia nei suoi confronti si stia assottigliando dopo una serie di risultati negativi. Con soli quattro punti nelle ultime otto partite, la sua posizione appare sempre più in bilico. Anche la dirigenza, in particolare il ds Pradè, è finita nel mirino dei tifosi, accusata di “inesistenza” nella gestione della crisi. Firenze, insomma, ribolle di tensione e chiede risposte immediate per non trasformare la contestazione in una rottura definitiva. Lo scrive la Nazione.