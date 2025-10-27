Viola News
La Nazione

La rabbia di Ranieri, Nazione: “Dal gol sbagliato a quel gesto in panchina” - immagine 1
Luca Ranieri, infastidito, se la prende con la maschera
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul goal sbagliato da Luca Ranieri. Il capitano della Fiorentina indossava una maschera che l'avrebbe infastidito al momento del tiro:

Quando è entrato in campo ci siamo chiesti il perché della maschera. Poi ci siamo ricordati del colpo ricevuto a Milano (quello che lo ha lasciato fuori nel momento del gol del Milan) e abbiamo capito perché Ranieri indossava quella protezione. E forse è stata proprio maschera che lo ha disturbato facendogli sbagliare il gol del pari visto che poco dopo l'ha tolta infastidito lanciandola verso la panchina.

