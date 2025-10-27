La Nazione si sofferma sul goal sbagliato da Luca Ranieri. Il capitano della Fiorentina indossava una maschera che l'avrebbe infastidito al momento del tiro:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La rabbia di Ranieri, Nazione: “Dal gol sbagliato a quel gesto in panchina”
La Nazione
La rabbia di Ranieri, Nazione: “Dal gol sbagliato a quel gesto in panchina”
Luca Ranieri, infastidito, se la prende con la maschera
Quando è entrato in campo ci siamo chiesti il perché della maschera. Poi ci siamo ricordati del colpo ricevuto a Milano (quello che lo ha lasciato fuori nel momento del gol del Milan) e abbiamo capito perché Ranieri indossava quella protezione. E forse è stata proprio maschera che lo ha disturbato facendogli sbagliare il gol del pari visto che poco dopo l'ha tolta infastidito lanciandola verso la panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA