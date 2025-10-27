Gazzetta su Pioli: “Non è sereno, per niente, e risponde spesso piccato”

Il passaggio dal "Non ci resta che piangere", c he getta il Franchi nello sconforto totale , al "Ricominciamo" del 2-2 agguantato con due rigori e con un possibile 3-2 mancato da Dodò, si consuma in mezz'ora . Stefano Pioli vede il baratro da vicino. Con qualcuno che, sotto di due gol, va addirittura a casa e altri che si interrogano in tribuna dove c'è chi battibecca col dg Alessandro Ferrari . «Ma lo mandano via? O si dimette lui?».

Alla fine con la forza dei nervi distesi, mica tanto, Pioli arriva alla via crucis delle interviste post partita. Non è sereno, per niente, e risponde spesso piccato. Ma è rinfrancato. Non dice male quando asserisce che «il Bologna non ha creato più di tanto, abbiamo creato più noi di loro».