Ferrara: “Perché finire così in basso? Iachini? Il riciclato non funziona”

"Paura. Già, perché la notte di Halloween è alle spalle, ma per i tifosi della Fiorentina non solo dura da un bel po', ma non è ancora finita. In effetti ci vorrebbe un esorcista per capire in quale spirale maligna si stiano avvitando Pioli, i giocatori e i dirigenti. Premesso che le cose possono (anzi, devono) cambiare, è evidente che questi sono giorni ansiogeni e che ciò che sta accadendo ha del paranormale. Già l'incontro di domani sembra surreale, considerato il fatto che il Lecce ha due punti in più della Fiorentina, per non dire del Como e della Cremonese che ne hanno rispettivamente 12 e 10. Come dire: ma come abbiamo fatto a finire così in basso?".