Riscossa viola al 10° turno? Nel 1989 ci riuscì grazie a Pioli (sul campo)

Tutti i tifosi viola sperano che la decima giornata, che vedrà i viola opposti al Lecce, coincida con la prima vittoria in campionato della Fiorentina di Pioli. Proprio Stefano Pioli, nella stagione 1989-90, fu il protagonista in maglia viola, di un'importantissima vittoria in occasione della 10° giornata. La squadra di Giorgi, infatti, dopo i primi 9 turni, si trovava al 12° posto, ma con solo un punto in più rispetto alle squadre che occupavano la zona retrocessione. La trasferta di Cremona del 29 ottobre 1989 nascondeva più di un'insidia visto che la squadra grigiorossa era reduce da 4 risultati utili consecutivi e, in classifica, si trovava solo ad un punto di distanza dalla Fiorentina. L'artefice del gol del successo finale dei viola, giunto a pochi minuti dal termine, fu proprio l'attuale tecnico gigliato che, con "una parte imprecisata del proprio corpo" (come affermò Pioli stesso al termine della partita), riuscì ad indirizzare in porta un invitante assist di Baggio direttamente da punizione. Grazie a quel successo, ottenuto, tra l'altro, con l'unico gol realizzato da Pioli in Serie A, la Fiorentina riuscì a risalire e a togliersi momentaneamente dalla zona retrocessione, per poi ripiombarvici immediatamente la settimana successiva dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Al termine di quel campionato la Fiorentina si salvò grazie ad un solo punto