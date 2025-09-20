Il noto giornalista, Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha espresso la sua opinione in merito alla prossima gara della Fiorentina:
Ferrara: “Con Pioli perso il senso del presente. E Pradé non farà come con Palladino”
Lo scorso anno Firenze discuteva sul modulo impiegato da Palladino che, proprio in questo periodo, cambiò passando alla difesa a quattro. Lo stesso sta accadendo adesso con Pioli, ma difficilmente Pradé andrà in sala stampa per dire che si può giocare anche a quattro. Pioli ha una storia e tre anni di contratto a 3 milioni a stagione. Per cui è più solido lui sulla panchina della Fiorentina che lo stesso diesse. Ma lo scudetto vinto al Milan, il rapporto con Firenze, ha fatto perdere il senso del presente. Ed è così che che la sfida contro il Como è importante per capire Pioli può far rendere al meglio la Fiorentina.
