Ferrara: “Ciao Lucas. I bravi ragazzi piacciono ma i Mutu e gli Edmundo di più”

Il pensiero di Benedetto Ferrara sulla partenza di Beltran, la permanenza di Martinelli come secondo e due particolari ritorni

Redazione VN 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 08:50)

Il giornalista, Benedetto Ferrara, analizza sulle pagine di La Nazione il momento viola, tra il possibile addio di Lucas Beltran, il ritiro inglese della Fiorentina e la permanenza da secondo di Tommaso Martinelli:

La Fiorentina è attesa da tre amichevoli in terra inglese. Ma quello che mi attrae sono le storie di alcuni personaggi: tra chi va, chi resta e chi torna."

Beltran — "L'argentino è il primo nome di questa particolare lista. Un giocatore che si è sempre fatto voler bene dai compagni e dai tifosi, per il suo atteggiamento e la sua voglia di fare. Se non fosse che ancora non è ben chiaro il suo ruolo. Preso per fare il centravanti è stato poi abbassato come seconda punta o trequartista, finendo qualche volta come esterno e venendo considerato addirittura una mezzala. Insomma, dopo tutto questo tempo per Beltran sembra giunta l'ora di salutare Firenze. Il Flamengo vorrebbe portarselo in Brasile e la Fiorentina avrebbe già accettato l'offerta da 15 milioni: un vero affare per i viola. L'argentino in caso di partenza sentirà tutto l'affetto di Firenze, perché i bravi ragazzi piacciono, però i Mutu e gli Edmundo piacciono di più."

Martinelli — "Il portiere classe 2006 è un altro bravo ragazzo. Un nome, di cui si parla come di un predestinato da almeno due anni. La sua permanenza in viola a diviso i tifosi, tra chi voleva mandarlo in prestito per fare il titolare e chi preferiva vederlo in viola all'ombra di David De Gea. Per lui e per la società sarà una bella sfida, ma chi lo conosce sa che oltre alle qualità tecniche, Martinelli ha sempre dimostrato di avere una freddezza fuori dal comune."

I ritorni — "Chiosa finale per i ritorni di Andrea Tarozzi, ex difensore della Fiorentina di fine anni 90, che ha diviso lo spogliatoio con Batistuta, Rui Costa e non solo, e di Riccardo Taddei, altro ex viola che porterà grande appartenenza per questi colori."