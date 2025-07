De Gea: “Abbiamo capito le idee di Pioli. Martinelli è un grande”

"Sta andando tutto molto bene. Oggi abbiamo fatto un allenamento forte, prima in palestra e poi in campo. Con questo tempo è più facile allenarsi rispetto a Firenze. Il mister ha portato una grande energia, positività e un'idea molto chiara di gioco. La squadra l'ha capito subito. Abbiamo giocato bene nelle prime amichevoli e ora vedremo come andrà con squadre più forti. Tutti siamo tutti contenti di allenarci forti per arrivare pronti alla prima partita vera".