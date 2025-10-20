Ferrara alla società: “Basta lamentarsi. Chi non ci crede si accomodi”

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, commenta la sconfitta della Fiorentina sul campo del Milan. Tutta la frustrazione del noto giornalista:
"Questa Fiorentina è un non sense. Ha un centrocampo moscio, fantasia meno di zero con Fagioli che continua a vagare nell'ombra e Gud che quando entra nessuno se ne accorge"
Affrontare un Milan così malmesso valeva una buona occasione. Niente da fare. Partita oscena per un tempo, con due squadre piene di problemi. Fiorentina terrorizzata e quindi poca roba. Si può discutere quel rigore (Parisi davvero troppo ingenuo, però) ma serve davvero ad alleviare la tristezza per lo squallore di una squadra così povera di gioco e di qualità? No, è la classifica che ora fa davvero paura. Buio fitto. Questa Fiorentina è un non sense. Ha un centrocampo moscio, fantasia meno di zero con Fagioli che continua a vagare nell'ombra e Gud che quando entra nessuno se ne accorge. Inutile aggiungere che Kean non vede palla. Ora è il momento di guardarsi in faccia e di prepararsi a cambiare strada. Cancellare le tante belle parole spese in estate: chi ha voglia di lottare dentro, chi ha occhi spenti e non ci crede si accomodi. Qualcuno dica qualcosa che non sia un lamento. E prenda decisioni che ridare vita a questa maglia
