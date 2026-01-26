Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato in uscita. La Fiorentina deve limare i dettagli di alcuni situazioni: da Ranieri a Fortini, senza dimenticare Jacopo Fazzini:
Fazzini, ci risiamo? CorFio: “Fuori dai radar di Vanoli, sondaggio di un club di A”
Sondaggio di un club di A per Fazzini
L’incertezza in entrata riguarda comunque anche le potenziali uscite, a cominciare da Ranieri che in cerca di maggiore spazio è reduce dai sondaggi avviati da Lazio e Torino per arrivare a Fortini sul cui conto converrà restare vigili. Già, perché per l’esterno il cui contratto scadrà il prossimo anno un rilancio della Roma è tutt’altro che remoto, senza contare ulteriori inserimenti che potrebbero riguardare anche Fazzini, uscito dai radar delle scelte tecniche di Vanoli. Per l’ex Empoli aveva chiesto qualche informazione il Bologna senza però approfondire molto il discorso, anche per lui però i prossimi potrebbero essere giorni importanti, gli stessi nei quali pure Nicolussi Caviglia spera di ricevere notizie. Con l’arrivo di Brescianini e Fabbian, e le uscite di Richardson e Sohm, anche a centrocampo il lavoro non è del tutto completato, testimonianza di come da qui a lunedì molte situazioni debbano essere sistemate per consegnare a Vanoli una rosa più omogenea. Con Kouame e Sabiri che saranno gli ultimi partenti non resta che attendere le mosse di Paratici e Goretti, con la sensazione che con l’avvicinarsi del termine delle trattative, fissato per lunedì prossimo alle 20, molte sorprese possano essere all’ordine del giorno.
