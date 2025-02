Fagioli subito a San Siro: l’idea di Palladino per il nuovo arrivato

Telefonate, rappacificazioni, tagli con il passato, il contratto depositato con il brivido finale e l'esordio lampo, nella prima gara possibile, domani sera sul palcoscenico di San Siro. È tutto particolare nell'arrivo di Nicolò Fagioli alla Fiorentina, dopo la c onferenza stampa di presentazione fatta ieri al Viola Park . Come scrive La Gazzetta dello Sport e come confermato anche dallo stesso calciatore, sono già state diverse le chiacchierate con Palladino, che gli ha spiegato la sua idea di calcio e dove ha intenzione di impiegarlo. Il tecnico viola lo vede in mezzo, in un centrocampo a 2 o a 3, a cominciare da domani contro i nerazzurri.

Esordio immediato per Fagioli?

Sarà curioso capire come verrà trasformato il centrocampo, rispetto alla sfida vinta giovedì, perché un giocatore come Adli non recupererà, mentre Cataldi, finalmente tornato a disposizione, non ha un minutaggio molto elevato ancora. Ecco perché molto probabilmente Nicolò Fagioli verrà buttato immediatamente nella mischia. Come caratteristiche, l'ormai ex Juventus sembra quello più simile a Cataldi, rispetto ai vari Folorunsho, Mandragora e Richardson. Saranno loro a giocarsi i due posti in mediana, con Ndour che viene visto più avanzato.