Fagioli sfida Nicolussi: il primo fondamentale. Il secondo prova a farsi rimpiangere

Uno doveva essere il regista titolare della Fiorentina. L'altro lo è diventato cammin facendo. Fiorentina-Parma è anche la sfida tra Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia. Per dire la verità oggi Fagioli rappresenta un po' di più del semplice play, ma la vera e propria cartina tornasole delle sorti della Fiorentina.