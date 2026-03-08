Uno doveva essere il regista titolare della Fiorentina. L'altro lo è diventato cammin facendo. Fiorentina-Parma è anche la sfida tra Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia. Per dire la verità oggi Fagioli rappresenta un po' di più del semplice play, ma la vera e propria cartina tornasole delle sorti della Fiorentina.
Fagioli sfida Nicolussi: il primo fondamentale. Il secondo prova a farsi rimpiangere
La sfida a centrocampo
Se gira lui, la squadra ne risente in positivo. Se gli avversari trovano il modo di limitarlo, per Vanoli sono guai. E chiaramente è anche questo uno dei temi intorno al quale ruota il risultato della sfida del Franchi. Nicolò attende anche un cenno da Gattuso per i playoff in vista del Mondiale, prima però c'è da salvare la Fiorentina.
Nota al contrario la storia di Nicolussi Caviglia. Voluto per completare il centrocampo di Pioli, se n'è andato a gennaio da esubero. Oggi proverà a farsi rimpiangere, anche se pure in Emilia non ha trovato quella continuità da titolare nella quale sperava. Lo scrive la Nazione.
