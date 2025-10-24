Fagioli & friends, solo note liete. Ora due gare per la vera Fiorentina

La Fiorentina centra la quarta vittoria di fila in Conference, ormai una sorta di pallino nei desideri di una squadra che ha sfiorato due volte la vittoria finale. Se non altro - scrive il Corriere dello Sport - almeno l'idea è quella che qualcosa si sia ritrovato oltre ai tre gol che hanno steso il Rapid: Dzeko, Fagioli e Gudmundsson. Ma se la Fiorentina sarà davvero guarita lo scopriremo dopo i due appuntamenti contro Bologna ed Inter. Per ora può bastare.

Perentoria

Anche perché la viola ha indirizzato subito la gara nella partenza probabilmente più convincente di tutto l'anno. Poi un rallentamento ma mai un vero calo, pur non lasciando mai occasioni. Ottimo il debutto di Fortini, bene Parisi, finalmente si rivede anche la qualità di Fagioli. Otto gli italiani presenti, con la testa già al Bologna: quella sì è la partita da non perdere mai. Comuzzo e Viti hanno risposto presenti, la coppia Nicolussi-Fagioli ha dato buone indicazioni, Dzeko e Gud ok. L'unica nota stonata è stata Piccoli, lento e impreciso. Due gare di campionato ora per dire se la Fiorentina è davvero guarita.