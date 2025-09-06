Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fagioli al centro della Fiorentina: a lui è affidata la qualità del gioco

Corriere dello Sport

Fagioli al centro della Fiorentina: a lui è affidata la qualità del gioco

Fagioli al centro della Fiorentina: a lui è affidata la qualità del gioco - immagine 1
Con l'arrivo di Nicolussi Caviglia, Fagioli agirà non più da regista bensì da mezz'ala
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si concentra su Nicolò Fagioli, centrale nel progetto tattico della Fiorentina ancora prima dell'arrivo di Stefano Pioli.

Il mercato prima e dopo i playoff di Conference League e i due turni di Serie A è stato costruito anche intorno a Fagioli, sicuramente per quello che riguarda la composizione del centrocampo, e prova ne sia l’arrivo di Nicolussi Caviglia a fine agosto. Fagioli era ed è centrale nel disegno per una ragione semplice e intrigante insieme: a lui è affidata la qualità del gioco viola.

Pioli lo vede sia regista, ruolo che ha svolto con quei compiti specifici in attesa dell’ingaggio del valdostano, sia mezzala, e lì giocherà da qui in avanti delegando i compiti del play-maker proprio a Nicolussi Caviglia, senza sottrarsi tuttavia alla fase di costruzione che gli appartiene per piedi e visione. Tutto messo insieme concorre alla centralità di Nicolò nella Fiorentina ancora in fase di definizione e, affatto a caso, questi giorni che portano alla ripresa del campionato hanno come fulcro delle esercitazioni al Viola Park proprio l’inserimento dell’ex Venezia accanto a Fagioli e a un altro centrocampista a rotazione, partendo da Mandragora: obiettivo, delineare le due versioni di reparto mediano che Pioli chiamerà all’opera di volta in volta in base alle esigenze e alle caratteristiche dell’avversario, una scegliendo il 3-4-1-2 (e coppia Fagioli-Nicolussi Caviglia nel mezzo) e una quando opterà per il 3-5-1-1 (o 3-4-2-1) a scapito di un attaccante.

Leggi anche
Franchi, il comitato in Prefettura valuta l’aumento dei biglietti per gli ospiti
Gazzetta: “Il centrocampo un mix di fisico e qualità. Tutti con le spalle coperte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA