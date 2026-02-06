Fabio Paratici e i suoi collaboratori: Giani e Zebi rimodellano la Fiorentina

Nella conferenza stampa di presentazione di Paratici si è parlato anche dello staff che lo ha seguito a Firenze nel corso di questa avventura fino al giugno del 2030. Uno staff ridotto a due figure, al quale si aggiunge Roberto Goretti, che per ammissione del ds piacentino sarà il «braccio destro».

I professionisti che lo hanno seguito rispondono ai nomi di Lorenzo Giani e Moreno Zebi (entrambi presenti all'interno del Media Center durante la conferenza stampa, insieme a Goretti). Il primo sarà il responsabile del settore scouting e coordinerà decine di osservatori, che si muoveranno di settimana in settimana sui campi di tutta Europa. Il secondo, Zebi, si occuperà della gestione dei prestiti. Confronti, visite, contatti, con tutti i calciatori che hanno lasciato e lasceranno la Fiorentina in prestito.