Emergenza in mediana per Palladino. L’arma in più si chiama Mandragora

La Fiorentina in questo momento è in grande emergenza a centrocampo. L'assenza di Bove e i molti problemi fisici di Cataldi hanno messo in condizione dall'allarme Palladino e la società viola. La buona notizia è che Richardson ha recuperato in fretta dal proprio infortunio, ma il marocchino non può bastare. Allora è qui che entra in gioco uno dei giocatori maggiormente sottovalutati di questa Fiorentina: Rolando Mandragora . L'ex Torino può essere il valore aggiunto di questa rosa

Il motivo

Valore aggiunto, appunto, per una serie di motivi. Per serietà, abnegazione, esperienza. E caratteristiche tecniche che non sempre gli vengono riconosciute. Per esempio nell'ultima partita giocata contro il Lask Linz è stato il calciatore che ha toccato più volte la palla, spesso trasformando il semplice tocco in un passaggio riuscito. Mandragora è un calciatore abile anche in fase di costruzione, non solo un mediano capace di recuperare la palla. In più, quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto, infortuni permettendo. Basti pensare alla lesione al menisco occorsa a ottobre. L'ex Torino però si messo a lavorare sodo e in un solo mese è tornato a disposizione di Palladino. Dunque lo spirito di sacrificio non gli manca e adesso potrà sfruttare l'incontro internazionale per lanciare un segnale deciso al suo tecnico, la cui considerazione del classe '97 è ottima. Lo riporta il Corriere dello Sport