Ecco cosa si aspetta Paolo Vanoli da Harrison: la richiesta dell’allenatore

E non solo per lo splendido passaggio che ha mandato in porta Kean. Energia, quel briciolo di spensieratezza che tanto manca ai compagni, coraggio, determinazione. Sono queste le sue caratteristiche ed è questo che Vanoli si aspetta. Sperando magari che nel frattempo anche Brescianini, Fabbian e quando sarà pronto Rugani (l’obiettivo è il derby col Pisa) diano il contributo per il quale son stati portati in viola. Perché una cosa è certa: per salvarsi, c’è bisogno di tutti. Soprattutto dei nuovi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.