Dzeko sottolinea: “Non sono un vecchietto. Faccio ancora 11km a partita”

Nell'intervista al Corriere dello Sport,Edin Dzeko difende anche la sua carta d'identità. 39 anni e non sentirli, con l'attaccante della Fiorentina pronto a dire la sua anche alla corte di Stefano Pioli:
Sei tornato a 39 anni. Ma non per fare il vecchietto che sta lì, leggero e spensierato. Io mi sento bene, la testa è quella di sempre, e anche i piedi. Non sarò velocissimo, ma non sono mai stato uno dai movimenti rapidi. Curo molto il mio corpo, l’alimentazione. Un tempo a 33, 34 anni uno era arrivato. Le cose sono cambiate. A 39 faccio ancora dieci, undici chilometri a partita. Quest’anno è arrivato anche uno più vecchio di te di qualche mese. Modric è un calcio senza età, fa la differenza anche a quarant’anni. Lui 40, tu 39 e De Bruyne 34: la serie A è diventata un campionato per vecchi fusti. Ci sono anche tantissimi giovani bravi. Il Liverpool ha appena speso 35 milioni per Leoni, che ha 18 anni, e l’estate scorsa Calafiori è andato all’Arsenal.
